Die Telekom hat in dieser Woche die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht und konnte dabei die Erwartungen des Marktes erfüllen. Der Umsatz im vergangenen Jahr stieg um fast acht Prozent auf 109 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr erwartet CEO Tim Höttges sogar noch bessere Ergebnisse. Bei den Analysten kommen diese Zahlen jedenfalls schon einmal gut an…

So veröffentlichte die Deutsche Bank am Freitag eine neue Studie zur Telekom. Analyst Robert Grindle honorierte die gute Arbeit der Telekom und beließ es bei seiner Kaufen-Empfehlung. Als Kursziel gab Grindle 26 Euro aus. Angesichts des aktuellen Kursniveaus von rund 16 Euro, sehen die Analysten also ein Aufwärtspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...