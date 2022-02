Der französische Impfstoffhersteller Valneva hat sich nun zum Zeitplan in Sachen Impfstoff-Auslieferung geäußert. So plant das Unternehmen bereits im April die ersten Chargen auszuliefern. Voraussetzung dafür ist die Zulassung des Impfstoffs. Um hier konkrete Aussagen zum Zeitplan treffen zu können, hat sich die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) jetzt mit Valneva in Verbindung gesetzt…

So will Valneva kurzfristig offene Fragen der Behörden beantworten, um eine Zulassung zu beschleunigen. Sobald der Fragenkatalog abgearbeitet ist, plant die EMA die Bekanntgabe eines Zeitplans. Die Börsen haben diese Nachricht am Freitag honoriert. So schossen die Kurse mehr als fünf Prozent nach oben, womit sich Valneva wieder der hart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...