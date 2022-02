Gazprom ist in den vergangenen Tagen zum Spiegelbild der Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine an der Börse geworden. Denn die Sanktionen des Westens dürften den weltgrößten Gasproduzenten durchaus heftig treffen. So hat beispielsweise die Bundesregierung bereits angekündigt, die Zertifizierung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auszusetzen.

An der Börse führte die Krise zu einem brutalen Einbruch der Aktie. So schlug der Kurs am Donnerstag zeitweise bei nur noch 3,67 Euro auf. Ein Minus von mehr als 50 Prozent gegenüber den Kursen in der Vorwoche. Doch dort startete Gazprom eine Aufholjagd, die sich sehen lassen kann. Immerhin kletterten die Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...