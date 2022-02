Wieder einmal leiden mussten zuletzt Bayer-Aktionäre. So verloren die Notierungen im Wochenvergleich 2,07 Prozent. Das Wertpapier ging an drei der fünf Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. Dabei erwischte Bayer am Donnerstag mit einem Minus von 4,44 Prozent am heftigsten. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Bayer jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn neue Kaufsignale sind unverändert quasi aus dem Stand möglich. Momentan müsste die Aktie rund fünf Prozent für neue 4-Wochen-Hochs ...

