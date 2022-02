Wie es scheint ist Gazprom als russischer Gasproduzent vom Westen auserkoren, um Sanktionen gegen den Aggressor im Ukraine-Krieg vorzunehmen. Den Anfang machte die Bundesregierung, als die Zertifizierung der ohnehin umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 ausgesetzt wurde. Allein die Angst vor weiteren Sanktionen genügte, um den Aktienkurs regelrecht in den Keller zu schicken…

So verlor Gazprom binnen einer Woche mehr als 53 Prozent an Wert! Von knapp acht Euro ging im Tief auf nur noch 3,67 Euro nach unten. Dort startete dann am Donnerstagmittag eine Erholungs-Rallye, die den Kurs innerhalb von wenigen Stunden rund 20 Prozent nach oben gehievt hat. Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...