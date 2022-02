Jahrelang war die Telekom so etwas wie der Inbegriff des Geldvernichtens an der Börse. Doch diese Zeiten haben sich schon vor einigen Jahren geändert. Auch in dieser Woche präsentierte sich das Unternehmen mal wieder von seiner besten Seite und konnte für das vergangene Jahr Umsätze von fast 109 Milliarden Euro vermelden. Ein Plus von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr!

Kein Wunder, dass sich die Analysten mit Lobeshymnen überschlagen. Noch kurz vor dem Wochenende veröffentlichte die Deutsche Bank eine neue Studie und bekräftigte ihre Kaufen-Empfehlung. Analyst Robert Grindle sieht den Konzern gut aufgestellt und gibt als Kursziel für die Aktie 26 Euro aus. Derzeit notiert die Telekom bei rund ...

