Gazprom ist in den vergangenen Tagen regelrecht zum Spielball der Mächtigen geworden. Die Sanktionen des Westens sollen den weltgrößten Gasproduzenten besonders hart treffen, um Russland schließlich zu einem Einlenken zu bewegen. Bislang sind diese Bemühungen komplett fehlgeschlagen. Auch wenn der Gazprom-Kurs an der Börse zwischenzeitlich ins Bodenlose gefallen war…

So notierte Gazprom am Donnerstagmittag im Tagestief bei nur noch 3,67 Euro. So niedrig stand die Aktie zuletzt im Herbst 2020. Allein gegenüber der Vorwoche war das ein Minus von mehr als 50 Prozent. Doch dann startete Gazprom eine Erholungs-Rallye, die durchaus beachtlich ist. Allein bis zum ...

