Aktien: Moderna liefert - Aktie noch nicht

Anzeige / Werbung Der Biontech-Konkurrent Moderna verdient weiterhin prächtig mit seinem Covid-19-Impfstoff. Im abgelaufenen Quartal schnellt der Gewinn nach oben. Zudem blickt das US-Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft. Neben Biontech ist Moderna der einzige Hersteller weltweit, der momentan ein Covid-19-Vakzin auf mRNA-Technologie produziert. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch und macht sich in den Ergebniszahlen des US-Pharmakonzerns bemerkbar. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Moderna mitteilte, lag der Gewinn im Schlussquartal 2021 bei 4,9 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr wiederum verdiente das Unternehmen sogar 12,2 Milliarden Dollar. Im Jahr 2020 hatte Moderna noch einen Verlust von 747 Millionen Dollar gemeldet und auf hohe Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen verwiesen. Den Umsatz für 2021 gab Moderna mit 18,5 Milliarden Dollar an nach nur 803 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Die hohe Vakzinproduktion sorgte für diesen enormen Zuwachs. Auch wenn er durch Produktionsprobleme teilweise noch ausgebremst worden war. Im Laufenden Jahr geht das Unternehmen von Einnahmen in Höhe von 19 Milliarden Dollar durch das Covid-19-Vakzin aus. Bislang hatte Moderna 18,5 Milliarden Dollar angepeilt. Moderna-Aktie kann sich leicht erholen Die Aktie von Moderna befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, kann sich aber seit Mitte Januar stabilisieren. Seitdem kann auch der MACD (Momentum) wieder zulegen und stützt den Aktienkurs. Ein Test des Widerstands bei 177 Euro erscheint daher möglich. Die nächste Unterstützung liegt bei 137 Euro. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

