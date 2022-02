DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

VTB CAPITAL 14/24 FLR MTN CH0248531110 BAW/UFN

GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 SCF US36829G1076 BAW/UFN

VTB BK GDR REG.S/1 RL-,01 KYM1 US46630Q2021 BAW/UFN

ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 OJS1 US67812M2070 BAW/UFN

SBERBANK ADR REGS/4 RL3 SBNC US80585Y3080 BAW/UFN

VEB FINANCE 10/25MTN REGS XS0559915961 BAW/UFN

VEB FINANCE 12/22MTN REGS VF1A XS0800817073 BAW/UFN

VTB EURASIA 12/UND. REGS XS0810596832 BAW/UFN

VTB CAPITAL 12/22 MTNREGS XS0842078536 BAW/UFN

SB CAPITAL 12/22 MTN REGS XS0848530977 BAW/UFN

ROSNEFT INT.FIN.12/22REGS XS0861981180 BAW/UFN

VEB FINANCE 13/23 MTN VF1B XS0893212398 BAW/UFN

SB CAPITAL 13/23 MTN REGS XS0935311240 BAW/UFN

RSHB CAPITAL 13/23 REGS XS0979891925 BAW/UFN

VEB FINANCE 13/23MTN REGS XS0993162683 BAW/UFN

ROSNEFT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de