- Die US-amerikanischen und europäischen Index-Futures starteten mit Kursverlusten in die neue Woche, nachdem der Westen am Wochenende schärfere Sanktionen gegen Russland verhängt hatte. - Die Vereinigten Staaten und die EU haben beschlossen, harte Sanktionen gegen Russland und seine Fähigkeit, Kriege zu finanzieren, zu verhängen. Die Verbündeten kündigten an, dass ein Teil der russischen Banken, die nicht in der Energiefinanzierung tätig sind, von SWIFT abgeschnitten werden, während die Vermögenswerte der russischen Zentralbank eingefroren wurden. - Die russische Zentralbank verbot inländischen Brokern die Annahme von Verkaufsaufträgen für russische Wertpapiere von ausländischen Anlegern. Der Beginn des ...

