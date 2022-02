Fabasoft hat in den ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021/2022 die Umsatzerlöse stabil bei 42,9 Mio. Euro (vs. 42,1 Mio. Euro in 2020/2021) halten können. Das EBITDA ging von 16 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr 13,2 Mio. Euro zurück, das EBIT von 11,8 Mio. Euro auf nunmehr 8,7 Mio. Euro. Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit liegt bei 12,6 Mio. (vs. 16,5 Mio. in der Vorjahresperiode), der Bestand der liquiden Mittel liegt bei 34,3 Mio. zum 31. Dezember 2021 (45,4 Mio. zum 31. Dezember 2020).Die Zahlen würden einen Anstieg bei Recurring Umsätzen aus Software und Dienstleistungen sowie eine robuste Entwicklung im Projektgeschäft zeigen, allerdings auch den Rückgang des Geschäfts mit dem Bund in der Schweiz, geringere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...