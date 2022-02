DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Tags der Unabhängigkeitsbewegung geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Sanktionen gegen Russland sind am Wochenende noch einmal deutlich verstärkt worden. So haben die westlichen Verbündeten russische Banken wegen der andauernden russischen militärischen Angriffe auf die Ukraine vom Swift-Zahlungssystem ausgeschlossen. Außerdem wurden weitere weitreichende Finanzsanktionen gegen Russland beschlossen, die neben der russischen Zentralbank auch reiche Russen betreffen. Sollte Russland die Angriffe gegen die Ukraine nicht beenden, sei man zu weiteren Maßnahmen bereit. Zudem wurde beschlossen, die Möglichkeiten der russischen Zentralbank weiter einzuschränken, mit internationalen Finanzgeschäften den Kurs des russischen Rubels zu stützen. Darüber hinaus vereinbarten die Verbündeten Sanktionen gegen Individuen und Einrichtungen in Russland und andernorts, die den Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat als Reaktion die "Abschreckungskräfte" des Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die sogenannten Abschreckungskräfte können auch Atomwaffen umfassen. Derweil hat sich die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland bereit erklärt. Wie das ukrainische Präsidialamt am Sonntag mitteilte, hat Kiew auf Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zugestimmt, eine russische Delegation in der Nähe von Tschernobyl zu treffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er werde "versuchen", mit Russland zu verhandeln, glaube aber nicht zu sehr an einen Erfolg. Zudem wird gesamte EU-Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, sagte EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen am Sonntag. Außerdem werden die russischen Staatssender RT und Sputnik in der EU verboten, gegen Belarus werden demnach weitere Exportverbote verhängt. Die G7-Staaten haben mit weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland gedroht, falls dieses seine Armee nicht aus der Ukraine abzieht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 HP Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 63,4 zuvor: 65,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.289,25 -2,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.884,00 -2,1% Nikkei-225 26.526,82 +0,2% Hang-Seng-Index 22.576,86 -0,8% Kospi 2.699,18 +0,8% Schanghai-Composite 3.462,31 +0,3% S&P/ASX 200 7.049,10 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Finanzmärkten steigen angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und den immer schärferen Sanktionen des Westens gegen den Aggressor Russland die Öl- und Goldpreise. Der Dollar ist als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Der Yen zeigt sich dagegen relativ unauffällig. Am Aktienmarkt herrscht Verunsicherung, festzumachen an zum Teil heftiger Volatilität, aber keine Panik - obwohl der russische Machthaber Wladimir Putin die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt hat. In China fallen die Aktienkurse, in Schanghai moderat, in Hongkong deutlicher. Analysten sehen den Boden nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche nun aber als erreicht an. China könnte einer der Profiteure der russischen Isolation werden, heißt es. Zudem könnte es im Rahmen des jährlichen Volksdebutiertenkongresses mehr Wirtschaftsstimuli in China geben. Die Börse in Hongkong sei internationaler aufgestellt und hänge daher stärker an den internationalen Entwicklungen der Finanzmärkte. In Südkorea beweist der Kospi Stärke - trotz eines weiteren nordkoreanischen Raketentests. Hoffnung bereiteten die Gespräche zwischen Russen und Ukainern um einen Waffenstillstand. In Tokio erholt sich der Nikkei-225 von leichten Verlusten. Elektronikwerte stehen tendenziell unter Druck. Anleger befürchten, dass elektronische Bauteile nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen. Im Erdölsektor steigen Inpex um 3,8 Prozent - befeuert vom Anstieg der Ölpreise. In Sydney zeigte sich der Index extrem volatil. Gestützt wurde der Markt vom Rohstoffsektor - dank gestiegener Rohstoffpreise.

US-NACHBÖRSE

Molina Healthcare stiegen um 0,4 Prozent. Der Gesundheitsdienstleister wird in den S&P-500 aufgenommen. Die Titel ersetzen dort jene von IHS Markit, die von S&P Global übernommen wird. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am Mittwoch vollzogen. Amalgamated Bank sanken um 5 Prozent. Das Unternehmen zog einen Antrag auf behördliche Genehmigung für den Erwerb der Amalgamated Bank of Chicago zurück. Die Transaktion werde nicht weiterverfolgt, hieß es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.058,75 +2,5% 834,92 -6,3% S&P-500 4.384,65 +2,2% 95,95 -8,0% Nasdaq-Comp. 13.694,62 +1,6% 221,04 -12,5% Nasdaq-100 14.189,16 +1,5% 214,50 -13,1% Mo Fr Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,47 Mrd Gewinner 2.760 1.941 Verlierer 590 1.482 Unverändert 135 133

Sehr fest - Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im Ukraine-Krieg hat an der Wall Street zum Wochenausklang die Kurse nach oben getrieben. Ferner fielen die veröffentlichten US-Konjunkturdaten überzeugend aus. So erhöhte sich der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar doppelt so stark wie erwartet. Auch die persönlichen Ausgaben und Einkommen für Januar fielen besser aus als von den Ökonomen prognostiziert. Der Index der Verbraucherstimmung Uni Michigan für Februar lag in zweiter Lesung ebenfalls über den Erwartungen. Bei den Einzelwerten verlor die Aktie von Intuit 2,0 Prozent. Der Ausblick des Software-Unternehmens für das Gesamtjahr lag leicht unter den Erwartungen der Analysten. Dagegen hat das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal die kürzlich revidierte Umsatzprognose übertroffen. Die Aktien von Beyond Meat stürzten um 9,2 Prozent ab, nachdem das Unternehmen über einen unerwartet hohen Quartalsverlust berichtet hatte. Ein enttäuschender Ausblick ließ die Aktie von Foot Locker um rund 30 Prozent einbrechen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,56 -2,0 1,58 83,4 5 Jahre 1,86 -0,3 1,87 60,2 7 Jahre 1,96 +0,7 1,95 51,7 10 Jahre 1,97 -0,2 1,97 45,7 30 Jahre 2,27 -0,9 2,28 37,1

Staatsanleihen wurden angesichts der starken Aktienmärkte links liegen gelassen. Die Zehnjahresrendite stieg um rund 1 Basispunkt auf 1,98 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 12:05 % YTD EUR/USD 1,1167 +0,1% 1,1152 1,1177 -1,8% EUR/JPY 128,95 +0,1% 128,84 128,96 -1,5% EUR/GBP 0,8346 -0,1% 0,8359 0,8354 -0,7% GBP/USD 1,3376 +0,3% 1,3341 1,3381 -1,2% USD/JPY 115,53 -0,0% 115,55 115,38 +0,4% USD/KRW 1.203,81 +0,5% 1.197,92 1.202,66 +1,3% USD/CNY 6,3109 -0,1% 6,3175 6,3159 -0,7% USD/CNH 6,3131 -0,2% 6,3276 6,3151 -0,7% USD/HKD 7,8134 +0,1% 7,8086 7,8087 +0,2% AUD/USD 0,7194 +0,2% 0,7179 0,7199 -0,9% NZD/USD 0,6705 +0,2% 0,6690 0,6717 -1,8% Bitcoin BTC/USD 38.016,75 +0,5% 37.827,22 38.470,23 -17,8%

Der Dollar gab mit den jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index fiel um 0,6 Prozent, steigt aber am Morgen mit einer Zuspitzung der Lage um 0,7 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,92 91,59 +5,8% 5,33 +30,2% Brent/ICE 103,01 97,93 +5,2% 5,08 +27,2%

Die Ölpreise kamen nach dem jüngsten fulminanten Anstieg leicht zurück, Brent lag wieder unter der Marke von 100 Dollar je Barrel, die am Vortag erstmals seit sieben Jahren wieder überschritten worden war. WTI ermäßigte sich um 1,3 Prozent auf 91,59 Dollar je Barrel, Brent um 1,2 Prozent auf 97,93 Dollar. Die fundamentalen Rahmenbedingungen auf dem Ölmarkt lassen einen weiteren Preisanstieg erwarten, und es besteht die Aussicht, dass die Preise die Marke von 115 Dollar pro Barrel oder mehr erreichen, so RBC Capital Markets. Am Morgen geht es mit den Russland-Sanktion deutlich nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,19 1.889,20 +0,9% +16,99 +4,2% Silber (Spot) 24,30 24,28 +0,1% +0,02 +4,3% Platin (Spot) 1.063,00 1.055,05 +0,8% +7,95 +9,5% Kupfer-Future 4,50 4,47 +0,7% +0,03 +0,9%

Gold war nicht gefragt; der Preis für die Feinunze rutschte unter die Marke von 1.900 Dollar. Im späten Handel notierte Gold 0,6 Prozent niedriger bei 1.892 Dollar. Die steigende Kriegsbesorgnis kommt Gold am Morgen zugute.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UKRAINE

