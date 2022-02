Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Eine deutliche Erholung gab es am Freitag auch für den heimischen Markt, der ATX konnte sich um 4,1% verbessern und so sein Wochenminus noch auf 7,6% reduzieren. Eine kräftige Erholung gab es bei den Bankentiteln, allen voran die Erste Group, die einen Zuwachs von 9,1% erzielen konnte, für die Raiffeisen Bank International ging es um 4,6% nach oben, die Bawag konnte 5,3% zulegen und die Addiko Bank ging mit einem Aufschlag von 0,4% aus dem Handel. Wienerberger plant den Verkauf der französischen Kunststoffrohraktivitäten an die Tessenderlo Group, über die weiteren Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart, der Ziegelhersteller konnte den Handel zum Wochenausklang mit einem Plus von 6,4% beenden und sich somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...