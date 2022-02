Deutschland und andere westliche Staaten wollen aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine aufrüsten. Das sorgt für eine heftige Kursrallye bei Rüstungsaktien. Die Börsen-Profiteure des Krieges.Deutschland will die Bundeswehr massiv aufrüsten. Sie soll ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro erhalten. Zudem werde Deutschland "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...