Alle Anteilseigner von Nio dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 21,81 USD. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nio-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Tief bei 18,47 USD. Bei Nio ist also Hochspannung angesagt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...