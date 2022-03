Valneva hat von der Nationalen Gesundheitsbehörde (NHRA) des Königreichs Bahrain eine Notfallzulassung für den inaktivierten, adjuvantierten COVID-19-Impfstoff VLA2001 erteilt bekommen. Diese Genehmigung folgt einem rollierenden Prüfungsverfahren der bahrainischen NHRA und spiegelt die Initiative der NHRA zur Unterstützung der Zulassung von COVID-19-Impfstoffen wider, so Valneva. Das Unternehmen hat im Dezember 2021 einen Vorabkaufvertrag mit dem Königreich Bahrain über die Lieferung von einer Million Dosen VLA2001 unterzeichnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten Lieferungen von VLA2001 an Bahrain Ende dieses Monats erfolgen werden. Valneva konzentriert sich weiterhin darauf, weitere behördlicher Zulassungen für VLA2001 zu erlangen. Am 25. Februar 2022 gab das Unternehmen ...

