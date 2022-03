Die Bawag weist für 2021 einen Nettogewinn in Höhe von 480 Mio. Euro (+68 Prozent), ein Ergebnis je Aktie von 5,39 Euro und einen Return on Tangible Common Equity von 16,1 Prozent aus. Die Risikokosten sind auf ein normales Niveau zurückgegangen und beliefen sich auf 95 Mio. Euro. Die operativen Kernerträge stiegen 2021 um 4 Prozent auf 1.220 Mio. Euro. Der Nettozinsertrag stieg um 3 Prozent auf 938 Mio. Euro. Der Provisionsüberschuss stieg um 11 Prozent auf 282 Mio. Euro gestärkt durch das Beratungsgeschäft. Der Hauptversammlung am 28. März 2022 soll eine Dividenen in Höhe von 3,0 Euro je Aktie zur Ausschüttung vorgeschlagen werden. Im Einklang dem Kapitalmanagementansatz, Überschusskapital an die Aktionärinnen und ...

