Die aktuell längste Serie: PNE Wind mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.79%) - die längste Serie dieses Jahr: Zurich Insurance 9 Tage (Performance: 9.09%). Tagesgewinner war am Montag Rheinmetall mit 24,80% auf 133,60 (1170% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 42,37% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 13 im BSN Watchlist) vor Ballard Power Systems mit 16,65% auf 11,42 (278% Vol.; 1W 18,71%) und SolarEdge mit 14,93% auf 319,42 (305% Vol.; 1W 23,85%). Die Tagesverlierer: Transocean mit -52,00% auf 3,00 (% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Lukoil mit -23,26% auf 33,00 (1824% Vol.; 1W -51,18%), Societe Generale mit -9,89% auf 25,64 (233% Vol.; 1W -19,24%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, ...

