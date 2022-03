Die österreichische Bawag Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2) will der Hauptversammlung am 28. März 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie für das Jahr 2021 vorschlagen. Beim aktuellen Börsenkurs von 47,73 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,3 Prozent. Die ursprünglich avisierte Prognose lag bei 2,60 Euro. Bawag plant auch, im Jahr 2022 einen Aktienrückkauf in Höhe von ...

