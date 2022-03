RBI CEO Johann Strobl und CRO Hannes Mösenbacher gaben heute in einem Conference ein Update zum Geschäft und zur Situation in Russland und der Ukraine. CEO Strobl betonte, dass man nicht vorhabe, sich aus Russland zurückzuziehen, die Bank sei in einer starken Position und gut finanziert. Die russische Bank werde von der Zentralbank wie andere russische Banken behandelt. Derzeit sei es herausfordernd, die Restriktionen zu managen. Die Sanktionen würden sich täglich ändern, man müsse diese über Nacht implementieren und könne die Auswirkungen schwer abschätzen. Das Einfrieren von russischen Assets würde aktuell etwa 1 Prozent des Exposures betreffen. In der Ukraine wird versucht, das Bank-Geschäft so gut wie möglich aufrecht ...

