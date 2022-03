Anteilseignern von JPMorgan dürfte heute das Lachen vergehen. Schließlich rutscht die Aktie um rund vier Prozent in die Tiefe. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 135,43 USD kaufen. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur JPMorgan-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von JPMorgan der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JPMorgan-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. JPMorgan hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund ein Prozent. Diese Marke wurde bei 133,58 USD markiert. Die Konstellation ist also hochbrisant.

Anleger, die mit Vorliebe auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...