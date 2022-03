Das südafrikanische Energie- und Chemieunternehmen Sasol verkauft die deutsche Tochterfirma Sasol Wax GmbH an AWAX s.p.a., eine internationale Gruppe, die auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Wachsprodukten spezialisiert ist. Das Unternehmen mit zwei Werken in Hamburg, Deutschland, einem Werk in UK und einem in Österreich, wird ab dem 01.03.2022 unter dem Namen Hywax GmbH geführt.

Der Verkauf findet im Rahmen eines Maßnahmenpakets statt, mit dem sich Sasol neu positioniert. Das Portfolio wird durch Konzentration auf Kernvermögenswerte gestrafft. Vom Verkauf ausgeschlossen ist das südafrikanische Fischer-Tropsch-Hartwachsgeschäft. Dazu gehört auch der Teil in Europa, der von der Sasol Wax GmbH betreut wird. Dieses Geschäft verbleibt bei Sasol.

Dr. Jens Straatmann, Geschäftsführer der Sasol Germany GmbH, unterstreicht: "Wir freuen uns, einen strategischen Investor für unser europäisches Wachsgeschäft gefunden zu haben. Wir bei Sasol gehen damit einen weiteren wichtigen strategischen Schritt hin zum Fokus auf unsere Kernvermögenswerte."

Giuseppe Ambroggio, CEO von AWAX, sagt: "Die Sasol Wax GmbH verfügt über die modernste Wachs-Hydrierungsanlage der Welt. Mit dieser Akquisition wird die Gruppe ihr Wachs-Produktportfolio weiter ausbauen und ihre technologische Führungsposition auf dem Wachsmarkt stärken."

Die Hywax GmbH ist ein führender Hersteller hochwertiger Wachsprodukte mit zwei Werken in Hamburg, Deutschland, einem Werk in Linz, Österreich und einem weiteren in Birkenhead, Großbritannien. Hywax Produkte finden weltweit in verschiedensten weiterverarbeitenden Industrien Anwendung, zum Beispiel in Heißschmelzklebern, Papier und Verpackungen, Farben und Lacken, Kosmetika und pharmazeutischen Erzeugnissen, Holzwerkstoffen, Kerzen sowie dem Straßenbau und vielen weiteren.

Über Sasol Germany GmbH

Die Sasol Germany GmbH ist ein Hersteller hochwertiger, chemischer Produkte mit Fertigungsstätten in Brunsbüttel und Marl sowie der Hauptverwaltung in Hamburg. Rund 1.700 Beschäftigte und knapp 100 Auszubildende produzieren innovative, nachhaltige Produkte und entwickeln Lösungen für die weiterverarbeitende Industrie. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette an, zu der unter anderem Substanzen zur Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln, Farben und Lacken sowie Kosmetika und pharmazeutischen Produkten gehören. Zudem werden Spezialitäten wie hochreine und ultra-hochreine Tonerden beispielsweise als Katalysatorträger in Katalysatoren für die Automobilindustrie, industrielle Anwendungen und Hochleistungsschleifmittel eingesetzt.

Die Sasol Germany GmbH gehört zur südafrikanischen Sasol-Gruppe, einem integrierten führenden Chemie- und Energieunternehmen, bei dem knapp 29.000 Mitarbeiter*innen in 23 Ländern erstklassige Produkte herstellen und vermarkten.

Über AWAX

AWAX s.p.a. ist eine internationale Unternehmensgruppe, die sich exklusiv auf Wachse konzentriert und weltweit tätig ist. Die Gruppe verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb einzigartiger Wachsprodukte für alle industriellen Anwendungen und ist führend bei nachhaltigen Wachsen.

