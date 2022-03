Der amerikanische Lebensmittelkonzern B&G Foods Inc. (ISIN: US05508R1068, NYSE: BGS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,475 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,90 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 29,30 US-Dollar (Stand: 1. März 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 6,49 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 2. Mai 2022 ...

