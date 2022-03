Die aktuell längste Serie: JinkoSolar mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 35.88%) - die längste Serie dieses Jahr: Deutsche Bank 9 Tage (Performance: 21.41%). Tagesgewinner war am Dienstag JinkoSolar mit 7,39% auf 54,35 (218% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 35,88% - es war der 3. Tagessieg 2022, Rang 3 im dad.at trending) vor Baidu mit 6,84% auf 162,86 (227% Vol.; 1W 7,38%) und Barrick Gold mit 3,94% auf 23,46 (168% Vol.; 1W 3,08%). Die Tagesverlierer: Ambarella mit -28,82% auf 88,94 (113% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -25,73%), Gazprom mit -17,99% auf 2,69 (87% Vol.; 1W -56,99%), Verbund mit -16,94% auf 89,70 (296% Vol.; 1W -3,65%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (43084,15 Mio.), Apple (27246,05) und ...

