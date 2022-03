Evotec SE präsentiert heute auf ihrem virtuellen Capital Markets Day, wie durch künstliche Intelligenz ("KI") und maschinelles Lernen ("ML") gestützte Präzisionstechnologien die Erfolgswahrscheinlichkeit (Probability of Success, "PoS") einer Zulassung von Medikamenten langfristig erhöhen. Um die Leistungsfähigkeit molekularer Daten nutzbar zu machen, bringt Evotec ihre molekulare Patientendatenbank E.MPD auf den Markt. E.MPD ist eine der größten und hochwertigsten molekularen Datenbanken der Welt. Evotecs integrierte Technologieplattformen zeigen, dass der beste Weg zur effektiven Behandlung von Krankheiten in der Identifizierung der zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen und der am besten geeigneten Therapie ...

