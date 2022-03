Europäischer Markt startet schwächer in die Sitzung Powell wird vor dem Kongress aussagen Zinserhöhung der Bank of Canada zu erwarten Gerüchten zufolge wird die OPEC+ ihre Förderpolitik heute unverändert lassen Inflationsdaten aus Europa, ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA Die europäischen Aktienmärkte starteten heute schwächer in den Handel, nachdem die Wall Street gestern einen negativen Verlauf genommen hatte. Die Aktien werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...