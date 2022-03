- Die US-Indizes beendeten die gestrige Sitzung niedriger, da der Konflikt in der Ukraine die Lieferketten bedroht und die Rohstoffpreise in die Höhe treibt. Der S&P 500 fiel um 1,55%, der Dow Jones gab um 1,76% nach und der Nasdaq 100 um 1,59%. Der Russell 2000 fiel um 1,93%. - Die Aktien in Asien wurden gemischt gehandelt. Der Nikkei fiel um 1,68% und die Indizes in China handelten 0,1-1,6% niedriger. Der S&P/ASX 200 stieg um 0,3%, während der Kospi um 0,2% zulegte. - Die DE30-Futures ...

