In unserer Analyse vom 25.02.22 Deutsche Lufthansa: Kurs dreht an der Unterstützung! hatten wir zuletzt über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) berichtet! Die kurze Zwischenerholung war schnell verpufft, in der gestrigen Börsensitzung und auch heute verliert die Aktie kräftig an Wert. Nachdem die 200-Tage Linie nachhaltig nach unten gebrochen wurde, wird diese negative Tendenz auch zur Stunde weiter bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...