Die Ölsorte WTI erreicht am Mittwoch mit 109 USD pro Barrel den höchsten Stand seit 2013. Die Händler sorgen sich nach der Verschärfung der Kämpfe in der Ukraine weiterhin um die Lieferunterbrechungen durch den wichtigsten Exporteur Russland. Russland exportiert täglich etwa 5 Millionen Barrel Öl, was die größte Einnahmequelle für den russischen Haushalt darstellt, mehr als Gas oder Kohle. Gegen Russland wurden strenge Wirtschaftssanktionen verhängt, die bereits zu logistischen Schwierigkeiten führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...