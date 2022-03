Jetzt ist es also doch passiert! Nachdem die Gazprom-Aktien schon am Montag Früh kurzzeitig nicht handelbar waren, hat sich die Deutsche Börse jetzt entschlossen, rigoros durchzugreifen, um so den Druck auf Putin zu erhöhen. Russische Aktien, Derivate und auch Anleihen sind an deutschen Handelsplätzen im "öffentlichen Interesse" ab sofort nicht mehr handelbar.

Damit spitzt sich die Lage für Gazprom-Aktionäre dramatisch zu. Schon in den vergangenen Tagen gab es bei den Anlegern nichts zu lachen. Verluste von 20 und teilweise 30 Prozent waren an der Tagesordnung. Notierte der Kurs vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine noch im Bereich von acht Euro, lag der letzte ...

