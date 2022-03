Die Bullen schwingen heute bei Paion eindeutig das Zepter. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. Mittlerweile wechseln die Papiere für 1,28 EUR den Besitzer. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Paion-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 1,22 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...