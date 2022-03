HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2722 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #87 über ein Erste Group-Rätsel, RBI-Ansagen, Flughafen Wien, Verbund, Andritz, UBM sowie Historisches im Umsatzbereich mit dem Gewinner Wiener Börse. Dazu: Verlinkt: sportgeschichte.at-Talk mit Hans Huber zu den 18 Medaillen für Österreich in Peking: https://boersenradio.at/page/podcast/2723/ Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...