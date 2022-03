Die Analysten von SRC sehen den heute bekanntgemachten Zukauf der UBM in Mainz als "sehr attraktiv" an und gehen davon aus, dass die Nachfrage aufgrund der gesuchten Wasserlage und der zukunftsorientierten Konzepte im Rahmen der "green. smart. and more." Strategie überaus hoch sein wird. "Es wurden keine Einzelheiten bezüglich der Kosten für das Projekt genannt, wir gehen jedoch davon aus, dass der Kaufpreis im Rahmen von 70 Mio. Euro bis 75 Mio. Euro liegen sollte, die Baukosten sich in einem groben Rahmen von 145 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro belaufen werden und der erwartete Gewinn der Projekte somit bei über 80 Mio. Euro liegen wird und einer sehr auskömmlichen Marge entspricht", so die Analysten, die davon ausgehen, dass in den kommenden Quartalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...