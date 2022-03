Mit dem Verkauf des Anteils in Höhe von 12,69 Prozent an der Immofinanz hat die S Immo einen Verkaufserlös und Liquiditätszufluss von über 400 Mio. Euro erzielt. Das Aktieninvestment hat laut S Immo somit über den gesamten Investitionszeitraum einen Return (inkl. Dividenden) von insgesamt rund 81 Mio. Euro generiert. Gegenüber dem letzten Konzernabschluss zum 30.09.2021 resultiert aus der Veräußerung einschließlich der im Oktober 2021 vereinnahmten Dividendenausschüttung ein positiver Effekt vor Steuern von insgesamt in etwa 55 Mio. Euro. S Immo CEO Bruno Ettenauer: "Die damit geschaffene Situation und Liquidität bedeutet eine hervorragende Ausgangslage, um unser Immobilienportfolio zu erweitern und das Ertragspotenzial der ...

