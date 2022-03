DJ Meier Tobler Group AG: Meier Tobler mit Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2021 - Wiederaufnahme Dividendenausschüttung und Ankündigung Aktienrückkaufprogramm

Nebikon, 3. März 2022

Meier Tobler mit Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2021 - Wiederaufnahme Dividendenausschüttung und Ankündigung Aktienrückkaufprogramm . Umsatzwachstum von 4.8 Prozent auf CHF 511 Mio. . EBITDA erreichte CHF 35.9 Mio., plus 46 Prozent gegenüber Vorjahr . Konzerngewinn auf CHF 15.6 Mio. gesteigert, gegenüber CHF 3.9 Mio. im Vorjahr . Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung: Antrag CHF 1.00 je Aktie . Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms

Meier Tobler weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Nettoumsatz von CHF 510.8 Mio. (Vorjahr CHF 487.4 Mio.) aus. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 4.8 Prozent. Auch der Vergleich mit dem von COVID-19 unbeeinflussten 2019 zeigt ein Plus von 3.0 Prozent. Im ersten Halbjahr 2021 profitierte das Unternehmen von pandemiebedingten Nachholeffekten. Auch im zweiten Semester konnte Meier Tobler den Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode steigern (plus 2.0 Prozent). Trotz erheblicher Herausforderungen in der Lieferkette ist es Meier Tobler gelungen, die Produktverfügbarkeit weitgehend sicherzustellen.

Das betriebliche Ergebnis auf Stufe EBITDA lag mit CHF 35.9 Mio. aufgrund der erfreulichen Umsatzentwicklung, einer gesteigerten Deckungsbeitragsmarge sowie geringeren Betriebsaufwendungen deutlich über dem Vorjahreswert (Vorjahr CHF 24.6 Mio.). Die EBITDA-Marge konnte auf 7.0 Prozent gesteigert werden (Vorjahr 5.0 Prozent). Die positive Entwicklung des EBITDA ist breit abgestützt. Sämtliche Geschäftsfelder konnten 2021 ihren Ergebnisbeitrag steigern. Der EBIT liegt bei CHF 20.7 Mio. (Vorjahr CHF 8.6 Mio.). Darin enthalten ist die jährliche, nicht liquiditätswirksame Goodwill-Abschreibung im Umfang von CHF 10.3 Mio. aus der Akquisition der Tobler Haustechnik AG. Der Finanzaufwand konnte aufgrund der erneut deutlich tieferen Nettoverschuldung um weitere CHF 1.4 Mio. reduziert werden. Es resultiert für das Geschäftsjahr 2021 ein markant gesteigerter Konzerngewinn von CHF 15.6 Mio. (Vorjahr CHF 3.9 Mio.). Geschäftsgang Im Handelsgeschäft konnte Meier Tobler seine führende Marktstellung weiter ausbauen. Wesentlich zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen haben das umfassende Produktesortiment, eine hohe Lieferverfügbarkeit sowie eingespielte Logistikprozesse. Die Belieferung der Kundschaft, die «letzte Meile», wurde von externen Dienstleistern zurückgenommen und in die eigene Logistik integriert. Meier Tobler hat dafür 26 Chauffeure neu eingestellt und 26 zusätzliche LKWs geleast. Damit hat Meier Tobler die Kontrolle über den Logistikprozess zum Kunden vollständig übernommen und kann so eine konstant hohe Qualität sicherstellen. Insbesondere der Absatz über die schweizweit 47 «Marché»-Verkaufsstellen entwickelte sich hervorragend und konnte im zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden. Auch der e-Shop sowie die neueren Absatzformate «Marché24» und «marché@work» entwickelten sich positiv. Mit «marché@box» wurde im vergangenen Jahr ein weiteres Absatzformat erfolgreich eingeführt. Diese Lösung versorgt Installationsprofis direkt auf der Grossbaustelle mit dem benötigten Material. Dazu wird ein als Abhollager ausgerüsteter Container auf der Baustelle platziert. Die komplette Logistik inklusive Nachbestellen und Auffüllen übernimmt das Team von Meier Tobler. Das Geschäft mit der Wärmeerzeugung konnte deutlich zulegen und die bereits im vierten Quartal 2020 eingetretene Erholung bestätigen. Die verkauften Stückzahlen 2021 legten im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr zu. Getrieben ist dieses Wachstum insbesondere durch deutlich gesteigerte Verkaufszahlen bei den Wärmepumpen. Hier profitiert Meier Tobler vom sich beschleunigenden Erneuerungs-Markt zum Ersatz fossiler Heizungen durch effiziente Wärmepumpen. Meier Tobler wächst in diesem dynamischen Umfeld schneller als der Markt und konnte seinen Marktanteil die letzten fünf Quartale in Folge steigern. Die Stärkung des Produktesortiments mit Neueinführung der äusserst geräuscharmen Wärmepumpe «Oertli M Flex S» speziell für Sanierungsprojekte sowie die intensivierte Ansprache der Endkundinnen und -kunden mittels neuen Webauftritts mit integriertem Online-Heizungskonfigurator tragen wesentlich zu dieser erfreulichen Entwicklung bei.

Das Servicegeschäft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2021 ebenfalls erfreulich und steigerte sowohl Umsatz als auch Profitabilität. Getrieben ist dieses Wachstum durch Service-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wärmepumpen, welche den Rückgang bei den fossilen Technologien kompensieren sollen. Mit «SmartGuard», dem innovativen Online-Diagnose-Tool für Wärmepumpen, vereinfacht Meier Tobler die Wartung der Haustechnik-Anlagen sowohl beim Service vor Ort wie auch im Fernzugriff. Das Geschäft mit Klimasystemen konnte den Vorjahresumsatz nicht erreichen. Das Projektgeschäft ist stark zyklisch und die Kunden hielten sich pandemiebedingt im Jahr 2021 mit Grossaufträgen zurück. Der Markt hat inzwischen jedoch spürbar angezogen und das Auftragsvolumen liegt deutlich über dem Vorjahreswert. 2022 wird mit der Ausrüstung eines Rechencenters der Green Datacenter AG ein weiterer Grossauftrag ausgeliefert. Meier Tobler hat mit Kostenmassnahmen auf die aktuell herausfordernde Umsatzsituation reagiert und das Geschäftsfeld Klimasysteme ist trotz tieferer Umsätze 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Im August 2021 konnte Meier Tobler mit dem Bau des neuen Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten (SO) starten. Der neue Standort wird ab Sommer 2023 die Logistik für die gesamte Gruppe sowie regionale Verkaufs- und Service-Aktivitäten zusammenfassen und die beiden bisherigen Logistikstandorte Däniken und Nebikon ablösen. Durch das Zusammenlegen der Logistik wird neben beträchtlichen Einsparungen in den Betriebskosten auch eine weitere Verbesserung des Kundennutzens möglich sein. Die Bauarbeiten kommen terminlich und kostenmässig wie geplant voran. Zur Finanzierung des neuen Dienstleistungscenters konnte Meier Tobler im Juli 2021 eine «Sale-and-rent-back»-Vereinbarung mit der Suva unterzeichnen. Die Suva wird nach Fertigstellung Eigentümerin der Immobilie und Meier Tobler wird die Liegenschaft langfristig von der Suva zurückmieten. Meier Tobler verantwortet als Bauherr die Erstellung des Gebäudes. Während der Bauphase führen die getätigten Bauinvestitionen sowie die erhaltenen Anzahlungen zu einer Verlängerung der Bilanz. Der Übergang des Eigentums sowie der Beginn des Mietverhältnisses erfolgen bei Inbetriebnahme des Dienstleistungscenters voraussichtlich im Sommer 2023. Cashflow, Nettoverschuldung, Eigenkapital Meier Tobler erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen betrieblichen Cashflow von CHF 18.0 Mio. (Vorjahr CHF 31.0 Mio.). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf einen bewussten Lageraufbau zur Sicherstellung der Lieferbereitschaft sowie eine vorgezogene Begleichung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (zwecks Vermeidung von Negativzinsen) zurückzuführen. Seit dem Zusammenschluss mit Tobler Haustechnik im Jahr 2017 hat Meier Tobler die Nettoverschuldung kontinuierlich reduziert. 2021 erfolgte ein Abbau um weitere CHF 22.7 Mio. Per Jahresende kommt die Nettoverschuldung auf CHF 10.9 Mio. zu liegen (Vorjahr CHF 33.6 Mio.). Der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung dividiert durch EBITDA) sank per Ende 2021 auf 0.3× (Vorjahr 1.4×). Das Eigenkapital betrug CHF 163.2 Mio., die Eigenkapitalquote konnte auf 45.3 Prozent gesteigert werden (Vorjahr 43.4 Prozent).

Kennzahlen in TCHF 2021 2020 Veränderung in % Umsatz 510 839 487 425 4.8% EBITDA 35 865 24 586 45.9% in % des Umsatzes 7.0 5.0 EBIT 20 722 8 587 141.2% in % des Umsatzes 4.1 1.8 Konzernergebnis 15 641 3 859 305.4% pro Namenaktie in CHF (gewichtet) 1.31 0.32 Cashflow aus Betriebstätigkeit 18 040 31 029 -41.9% in TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Finanzverbindlichkeiten 44 550 67 201 Nettoverschuldung 10 892 33 559 Eigenkapital 163 164 148 081 in % der Bilanzsumme 45.3 43.4 Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 285 1 293

