DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgenommenen Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau sollen am Donnerstagmorgen in Belarus fortgesetzt werden. Die ukrainische Delegation sei bereits auf dem Weg zum Verhandlungsort, der sich nahe der polnischen Grenze in Belarus befinde, teilte der russische Unterhändler Wladimir Medinski am Mittwoch mit. Bei den Gesprächen solle es auch um eine Waffenruhe gehen. Die Pressestelle des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Delegation auf dem Weg an den Verhandlungsort sei. Nach Angaben Medinskis wurde der Verhandlungsort "gemeinsam" von beiden Seiten vereinbart. Die ukrainischen Behörden haben derweil die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine durch die russische Armee bestätigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Auftragseingang 1.270 +3% 17 1.237 Umsatz 1.331 +8% 20 1.231 EBITDA* 179 +26% 19 142 EBIT* 117 +33% 4 88 Ergebnis nach Steuern/Dritten 79 -- 3 -22 Ergebnis je Aktie 0,39 -- 20 -0,12 * vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck

07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis, Wien

08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London

13:00 DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2021 (inkl. Vergütungsbericht), Walldorf

14:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK (digital) mit Ulbrich, Vorstandsmitglied Marke Volkswagen

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,7 zuvor: 48,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 53,1 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 52,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 51,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 52,3 11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +2,3% gg Vm/+26,9% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vm/+26,2% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,0% zuvor: 7,0% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,8 1. Veröff.: 60,8 zuvor: 54,1 - US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,7% gg Vq 1. Veröff.: +6,6% gg Vq 3. Quartal: -5,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 3. Quartal: +9,3% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 232.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 51,2 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 61,0 Punkte zuvor: 59,9 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.022,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.387,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.237,00 -0,0% Nikkei-225 26.577,27 +0,7% Schanghai-Composite 3.484,59 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 169,47 +39 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.000,11 +0,7% DAX-Future 13.998,00 +1,3% XDAX 14.004,34 +1,3% MDAX 31.100,36 +0,4% TecDAX 3.207,06 +0,6% EuroStoxx50 3.820,59 +1,5% Stoxx50 3.619,58 +1,4% Dow-Jones 33.891,35 +1,8% S&P-500-Index 4.386,54 +1,9% Nasdaq-Comp. 13.752,02 +1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,08 -152

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter mit einem volatilen Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Chancen auf eine Kurserholung seien vorhanden, nachdem in den USA am Vorabend eine kräftige Erholungsrally eingesetzt hatte. Kurstreiber waren Aussagen von Fed-Präsident Powell, der sich klar in Richtung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte positionierte. Damit wurden noch verbliebene Sorgen vor einem großen 50-Punkte-Schritt ausgepreist. Der DAX dürfte versuchen, sich etwas von der 14.000er-Marke nach oben abzusetzen. Mit Spannung warten Marktteilnehmer zudem auf das EZB-Protokoll vom 3. Februar am Mittag und die Erzeugerpreise für den Januar aus der EU, die mit fast 27 Prozent Anstieg zum Vorjahr erwartet werden. Zum Wirtschaftswachstum stehen dazu viele Revisionen von Einkaufsmanager-Indizes (PMI) und einige neue Daten rund um den Globus an. In den USA steht am Nachmittag der wichtige ISM-Service-Index an. Er dürfte auf einen starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hindeuten. Daneben bleiben die Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Fokus.n

Rückblick: Stützend wirkte die Aussicht auf weitere Gespräche zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine, sowie die kräftige Erholung der US-Aktienmärkte. Bremsend wirkten zugleich die fortgesetzten russischen Angriffe und die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen auch für den Westen. Zu den Wachstumssorgen kam eine Rekordinflation in der Eurozone, was Sorgen vor einer Stagflation schürte. Anleger flohen in Öl-, Stahl- und Rohstoffaktien, Verlierer waren Auto- und Versorgertitel. Der Subindex der Ölwerte schoss um 4 Prozent nach oben angesichts weiter stark steigender Ölpreise. Minen- und Rohstoffwerte legten 2,3 Prozent zu. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass will Russlands Stahlkonzern Severstal nicht mehr in die EU liefern - und damit an Kunden der Autoindustrie. Versorger standen weiter unter Druck, weil der Markt eine möglichen Sondersteuer auf Gewinne in der Branche angesichts der rapide steigenden Energiepreise befürchtet. Der Logistiker Kühne & Nagel (+1,9%) erfreute mit guten Zahlen zum vierten Quartal 2021.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - SMA Solar brachen um rund 18 Prozent ein. Sowohl die Zahlen für 2021 als auch der Ausblick auf 2022 enttäuschten. Zudem war die Aktie an den Vortagen sehr stark gestiegen, weil die Branchenwerte von den stark steigenden Energiepreisen mit nach oben gezogen wurden. SAP gewannen 2 Prozent. Marktteilnehmer zogen aus den Zahlen von Salesforce in den USA positive Rückschlüsse. Gesucht waren auch MTU und Airbus mit über 5 Prozent Plus. Beide Titel wurden mit Blick auf die erhöhten Rüstungsausgaben gekauft. Bayer stiegen um 4 Prozent dank zahlreicher positiver Analystenkommentare zu den am Vortag veröffentlichten Geschäftszahlen. Sixt legten um 6,2 Prozent zu. Die 2021er Zahlen kamen gut an, weil der Vorsteuergewinn die Prognose übertraf.

XETRA-NACHBÖRSE

Passend zum nachbörslich praktisch unveränderten XDAX gab es auch bei deutschen Einzelwerten keine Auffälligkeiten, wie ein Händler des Brokers Lang & Schwarz sagte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Hoffnung schöpften Anleger mit Blick auf eine für Donnerstag angekündigte zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten. Rückenwind kam aber auch davon, dass US-Notenbankchef Powell für das in zwei Wochen stattfindende Zinstreffen angesichts der stark erhöhten Inflation zwar eine Zinserhöhung avisierte; allerdings sprach er sich - auch wegen schwer abwägbaren Folgen des Ukraine-Kriegs - für eine Erhöhung um nur 25 Basispunkte aus. Zuletzt hatten einige Notenbanker auch schon für Spekulationen über einen größeren Zinsschritt gesorgt angesichts der beharrlich zu hoch bleibenden Inflation. Vor der Startglocke hatten besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft ein weiteres Signal für anhaltenden Inflationsdruck gesendet. Bankaktien erholten sich im Schnitt um 3,0 Prozent, befeuert von den wieder steigenden Marktzinsen. Tagessieger waren Halbleiteraktien mit einem Subindex-Plus von 3,2 Prozent, nachdem US-Präsident Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation die Bedeutung des US-Halbleitersektors betont hatte. Hewlett Packard Enterprise schossen nach starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal um über 10 Prozent nach oben. Salesforce.com (+0,7%) übertraf zwar die eigenen Ziele, der Ausblick fiel aber eher durchwachsen aus. Der Einzelhändler Ross Stores

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 01:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.