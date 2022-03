Andritz wird Deutschlands erste Zement-CO2-Abscheideanlage - basierend auf dem Amin-Prozess - an das Zementwerk in Rohrdorf liefern. Derzeit wird auf der Südseite des Rohrdorfer Zementwerks eine Pilotanlage errichtet, in der die technischen, qualitativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die CO2-Abscheidung und Umwandlung getestet werden. Die Anlage soll Ende Juli 2022 in Betrieb gehen. Eine weitere Anlage an einem Rohrdorfer-Standort ist bereits in Planung, teilt Andritz mit. Nach umfangreichem Test wird die Anlage erweitert und damit in der Lage sein, rund zwei Tonnen CO2 pro Tag abzuscheiden, aus denen Grundchemikalien für den regionalen Bedarf gewonnen werden. Diese grünen Kohlenwasserstoffe werden zum Beispiel an Chemiewerke in der Region ...

