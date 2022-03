von Eliezer Ndinga, Director of Research Eine von tragischen Ereignissen geprägte Woche liegt hinter uns. Der durch Russlands Präsident Wladimir Putin losgetretene Krieg in der Ukraine droht die Weltwirtschaft einmal mehr auf den Kopf zu stellen. Und dennoch haben Krypto-Assets in den ersten Tagen des Krieges gleich mehrfach Anwendung gefunden und ihren Nutzen zur Dokumentation des Krieges und zur Ermöglichung von Spenden in diesem und künftigen Konflikten unter Beweis gestellt. Der Krieg und seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...