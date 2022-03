Der Westen zieht derzeit alle (friedlichen) Register, um Russlands Machthaber zu einem Einlenken zu bewegen. Während der Bankensektor Russlands schon die geballte westliche Power zu spüren bekommen hat, geht es jetzt den Gas-Riesen an den Kragen. Denn es verdichten sich die Anzeichen, dass Deutschland in Kürze die Pipeline Nord Stream 1 abschalten wird, über die Gazprom nach wie Unmengen an Gas an Deutschland verkauft.

Ein solcher Schritt würde auch den hiesigen Energieversorger E.ON empfindlich treffen, da der Konzern mit 15 Prozent an der Pipeline beteiligt ist. Dementsprechend präsentiert sich derzeit die Aktie. Gestern ging es für E.ON quasi ansatzlos 8% nach unten, womit der Kurs zwischenzeitlich bis auf die 11-Euro-Marke zurückgesetzt ...

