INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.377,50 -0,1% -8,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.208,25 -0,2% -12,9% Euro-Stoxx-50 3.799,83 -0,5% -11,6% Stoxx-50 3.600,69 -0,5% -5,7% DAX 13.886,55 -0,8% -12,6% FTSE 7.373,13 -0,8% +0,6% CAC 6.491,36 -0,1% -9,3% Nikkei-225 26.577,27 +0,7% -7,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,77 -0,61 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,06 +0,03 +0,24 US-Rendite 10 J. 1,85 -0,02 +0,34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 112,06 110,60 +1,3% 1,46 +50,5% Brent/ICE 114,74 112,93 +1,6% 1,81 +48,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,64 1.928,89 +0,3% +5,75 +5,8% Silber (Spot) 25,34 25,25 +0,4% +0,09 +8,7% Platin (Spot) 1.091,78 1.074,49 +1,6% +17,29 +12,5% Kupfer-Future 4,76 4,66 +2,2% +0,10 +6,6%

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg fort, weiter gestützt von der Angst vor einer Angebotsverknappung. Infolge der westlichen Sanktionen kommt kein russisches Öl mehr auf den Markt. Derweil haben die Opec+-Länder, zu denen auch Russland gehört, am Mittwoch beschlossen, die Fördermengen nicht über das zuvor vereinbarte Maß hinaus zu erhöhen.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich zur Eröffnung am Donnerstag kleine Verluste ab. Das Geschehen wird unverändert vom Krieg in der Ukraine und Inflationssorgen überschattet. Etwas Unterstützung kommt von der Nachricht, dass Russland und die Ukraine am Donnerstag wieder miteinander verhandeln wollen. Mit Erleichterung reagierten Anleger auch auf Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Mittwoch: Powell sagte während seiner Anhörung vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses, dass bei der kommenden Fed-Sitzung in diesem Monat eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte angemessen sei. Er zerstreute damit Befürchtungen eines Zinsschritts von 50 Basispunkten, die zuvor von anderen Notenbankvertretern geschürt worden war. Powell wird am Donnerstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprechen, dürfte dort aber im Wesentlichen die Aussagen vom Mittwoch wiederholen.

Daneben muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Schon vor Handelsbeginn werden Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft aus dem vierten Quartal und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche veröffentlicht. Nach der Startglocke folgen die Service-Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM sowie die Januar-Daten zu den Auftragseingängen der Industrie.

Geschäftszahlen haben am Mittwoch nach Börsenschluss Splunk und Okta vorgelegt. Splunk (vorbörslich +2,5%) hat im vierten Quartal den Umsatz gesteigert und einen geringeren Verlust als erwartet verzeichnet. Okta (-4,8%) schnitt im Schlussquartal ebenfalls besser als befürchtet ab, kündigte aber hohe Investitionen an. Das befeuerte Befürchtungen, das Unternehmen könnte noch tiefer in die roten Zahlen rutschen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,7% gg Vq 1. Veröff.: +6,6% gg Vq 3. Quartal: -5,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 3. Quartal: +9,3% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 232.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 51,2 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 61,0 Punkte zuvor: 59,9 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Nach frühen Gewinnen sind die Märkte bereits schnell wieder ins Minus gerutscht. Unverändert ist der Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema an der Börse. Auf weitere Überraschungen stellen sich Marktteilnehmer als Folge der anti-russischen Sanktionen ein. Heute findet die zweite Runde von Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Kiew und Moskau statt. Die Erwartungen an Fortschritte sind allerdings gering. Die Rally in den Rohstoff-Sektoren geht derweil ungebremst weiter, was die Stagflationsängste nährt. Mit den steigenden Notierungen bei einigen Metallen stellt in Europa der Sektor der Minenwerte mit einem Plus von 2,5 Prozent den größten Gewinner. Weiter unter Druck stehen die Aktien der europäischen Versorger. Hier belastet die Gemengelage aus Sorgen vor Sondersteuern, Russland-Exposure und Nordstream-Beteiligung. Die Berichtssaison läuft derweil weiter. Alle Erwartungen erfüllt haben die Zahlen von Merck KGaA (+2,7%). Positiv überrascht hat die Dividendenerhöhung. Lufthansa verlieren nach Zahlenvorlage 6,5 Prozent. Der Verlust sei zwar deutlich verringert worden gegenüber dem Corona-Jahr 2020, jedoch nicht ganz so deutlich wie erhofft. Gute Zahlen hat der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Thales (+6,1%) für 2021 vorgelegt. Die Zahlen der London Stock Exchange (+7%) sind besser als erwartet ausgefallen. Gut kommen auch die Zahlen von Kion (+6%) an. Die Viertquartalszahlen von Ströer (+0,9%) sind nach Einschätzung der Citigroup etwas besser als erwartet ausgefallen. Den Ausblick auf das laufende Jahr beschreiben die Citi-Analysten als beruhigend.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1090 -0,3% 1,1102 1,1091 -2,5% EUR/JPY 128,30 -0,1% 128,40 128,26 -2,0% EUR/CHF 1,0194 -0,4% 1,0203 1,0234 -1,7% EUR/GBP 0,8290 -0,1% 0,8277 0,8312 -1,3% USD/JPY 115,68 +0,1% 115,65 115,65 +0,5% GBP/USD 1,3380 -0,2% 1,3406 1,3345 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,3228 +0,0% 6,3227 6,3237 -0,5% Bitcoin BTC/USD 43.478,60 -1,4% 43.347,15 44.347,12 -6,0%

Der Dollar als Fluchtwährung baut seine Gewinne vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs etwas aus; der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Auf dem Euro lasten derweil neben dem Krieg sinkende Erwartungen einer EZB-Zinserhöhung, wie die Commerzbank anmerkt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag leicht erholt. Eine für Donnerstag angekündigte zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten ließ Anleger etwas hoffen auf ein Ende des Krieges. Rückenwind für den Aktienmarkt kam derweil von der US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell avisierte für die in zwei Wochen stattfindende Sitzung angesichts der stark erhöhten Inflation zwar eine Zinserhöhung; allerdings sprach er sich - auch wegen schwer abwägbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine - für eine Erhöhung um lediglich 25 Basispunkte aus. Der chinesische Aktienmarkt wurde gebremst vom enttäuschenden Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe. Der HSI in Hongkong hielt sich besser, nachdem er zuvor aber auch stärker unter dem Ukraine-Krieg gelitten hatte. Der HSI ist abhängiger von internationalen Faktoren. Auffallend fest zeigte sich der südkoreanische Kospi. Hier verwies man auf die Entwicklung in den USA, aber auch auf hochrevidierte Wachstumsraten. Angeführt wurden die Gewinne von Aufschlägen in den Sektoren Automobilbau und Elektronik. Die zinssensiblen Technologietitel profitierten von Powells Andeutungen eines nur kleinen Zinsschrittes im März. Im Ölsektor zogen mit den galoppierenden Erdölpreisen SK Innovation um 2,4 Prozent an, unter den Technikwerten Samsung Electronics um 1,7 Prozent. In Japan kam der Rückenwind in erster Linie vom Devisenmarkt, wo der Yen zum US-Dollar deutlich nachgab. Die Sektoren Finanzwesen und Energie führten den Markt an. Unter den Versicherungstiteln legten Dai-ichi Life Holdings und Mitsubishi UFJ Financial Group um über 4 Prozent zu. In Japan sind die Marktzinsen deutlich gestiegen am Rentenmarkt für Staatsanleihen. In Sydney stützten steigende Rohstoffpreise abermals die schwer gewichteten Branchenaktien, der Energie- und Rohstoffsektor zog um weitere 2,6 Prozent an.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag nach unten. Die CDS auf russische Staatsanleihen geben auf 1.250 Basispunkte von zuvor 1.321 nach. Dabei handelt es sich nach Angaben aus dem Handel aber lediglich um eine Gegenbewegung auf die jüngsten massiven Spreadausweitungen. Es sei derzeit kaum möglich, die weitere Entwicklung vorherzusagen. Das Geschehen sei stark von den Schlagzeilen aus der Ukraine getrieben.

