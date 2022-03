Die amerikanische Bekleidungskette American Eagle Outfitters Inc. (ISIN: US02553E1064, NYSE: AEO) wird am 24. März 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 11. März 2022. Die Gesamtdividende auf das Jahr hochgerechnet beträgt 0,72 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,33 US-Dollar (Stand: 2. März 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,38 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...