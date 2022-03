Europäische Indizes handeln schwächer DE30 fällt wieder unter 14.000 Punkte Ergebnisse von Lufthansa, ProSiebenSat.1 und KION Group Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag überwiegend im Minus. Die westeuropäischen Blue-Chip-Indizes notieren im Tagesverlauf 0,4-1,0% niedriger. Eine Ausnahme bildet der spanische IBEX (SPA35), der um bis zu 1,6% fällt. Österreichische Aktien schneiden dagegen besser ab: Der ATX (AUT20) gewinnt über 2%. Der Ukraine-Russland-Konflikt ist nach wie vor ein wichtiger Faktor, aber die Märkte reagieren nicht mehr so stark auf die Nachrichten wie in der vergangenen Woche. Berichten zufolge waren für heute Gespräche zwischen der Ukraine und Russland angesetzt, aber es ...

