Andritz wird Deutschlands erste Zement-CO2-Abscheideanlage - basierend auf dem Amin-Prozess - an das Zementwerk in Rohrdorf liefern. Derzeit wird auf der Südseite des Rohrdorfer Zementwerks eine Pilotanlage errichtet, in der die technischen, qualitativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die CO2-Abscheidung und Umwandlung getestet werden. Die Anlage soll Ende Juli 2022 in Betrieb gehen. Eine weitere Anlage an einem Rohrdorfer-Standort ist bereits in Planung, teilt Andritz mit.Andritz ( Akt. Indikation: 38,62 /38,68, -0,49%) Frequentis und das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben kürzlich einen Prototyp eines Remote Tower Centers mit 15 simulierten Flughäfen, die von litauischen und polnischen Fluglotsen aus der Ferne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...