publity, PREOS, GORE - es sit still heworden um das Trio miteinander verbundener Firmen. Gab wohl "nichts zu melden". Zuletzt überraschte PREOS am 10.12.2022 mit der fristlosen Entlassung ihres CEO "gemäss § 84 IV AktG. Bis heute gab es dazu keine Erläuterung oder Beschreibung der gründe, die zu diesem drastischen Schritt geführt hatten (Zur Vorgeschichte in Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 ,Teil5 und Teil 6 unserer Reihe "Eyemaxx, Northern Data, PREOS und publity - Geduldsspiel".) Heute bringen publity, PREOS, GORE ihre Aktionäre auf den "aktuellen Stand" Zumindest melden alle drei Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...