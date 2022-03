AT&S investiert am Hauptsitz, wie bereits bekanntgegeben, 500 Mio. Euro in ein neues Gebäude mit mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche für Forschung und Produktion. Nun erfolgte der feierliche Spatenstich. "AT&S ist in Leoben tief verwurzelt. Hier hat die Erfolgsgeschichte begonnen. In etwas mehr als einem Vierteljahrhundert konnten wir die Mitarbeiterzahlen des Konzerns von 939 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 1994 auf mittlerweile mehr als 13.000 steigern", sagt AT&S-Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Androsch, der die MitarbeiterInnenzahl in den kommenden Jahren auf 25.000 anwachsen sieht. CEO Andreas Gerstenmayer betonte: "Wir sind der einzige Hersteller von Substraten, der in Europa produziert. AT&S zeigt hier, was für europäische ...

