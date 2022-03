14,1 Millionen Dollar für sofortige humanitäre Hilfe gehen an 20 Wohltätigkeitsorganisationen

Jefferies meldete heute, dass am Doing Good Global Trading Day für die Ukraine mehr als 14 Millionen Dollar gesammelt wurden. Die Gelder werden rasch an 20 Wohltätigkeitsorganisationen verteilt, die vor Ort humanitäre Hilfe und Unterstützung leisten.

Mit Nettohandelsprovisionen in Höhe von 12,4 Millionen Dollar der Kunden von Jefferies, Spenden der Mitarbeiter von Jefferies von mehr als 700.000 Dollar und einem Beitrag des Unternehmens selbst von 1 Million Dollar wurde ein außergewöhnliches Signal der Unterstützung gesetzt.

Rich Handler, CEO, und Brian Friedman, President, von Jefferies, kommentierten:

"Jedes Mitglied der erweiterten Familie von Jefferies ist heute Ukrainer im Herzen und im Geiste. Ihre Tapferkeit und ihr Mut im Angesicht einer Tyrannei der schlimmsten Art sind mehr als inspirierend. Es erfüllt uns mit Demut, dass sich unsere Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Freunde an unserer bislang größten Spendenaktion beteiligt haben. Angesichts der Tragödie, die vor unseren Augen stattfindet, haben wir uns alle so hilflos gefühlt, und wir sind dankbar für die Möglichkeit, unseren kleinen Teil dazu beizutragen, den Familien, Kindern und Gemeinden in der Ukraine zu helfen."

Jefferies und unsere Kunden unterstützen folgende Wohltätigkeitsorganisationen:

Wohltätigkeitsorganisation Beschreibung der Tätigkeit Betrag Americares Im Fokus liegt die Bereitstellung von Medikamenten,

medizinischem Versorgungsmaterial und Nothilfefinanzierung

für Gemeinden, die anfällig für Krisen,

Katastrophen und Armut sind. 1.000.000 CARE Sammelt Geld für die Bereitstellung von Soforthilfe wie

Lebensmittel, Wasser, Hygiene-Kits, Unterstützungsdienste

und direkte Bargeldhilfe in der Ukraine. 1.000.000 Doctors Without Borders Mobilisiert Katastrophenbereitschaft,

mit Teams an der polnisch-ukrainischen Grenze

zur Einleitung von Notfallmaßnahmen und

Durchführung von Einschätzungen entlang der ukrainischen Grenze. 1.000.000 GlobalGiving Unterstützt humanitäre Hilfe in den betroffenen

Gemeinden in der Ukraine und den umliegenden Regionen,

in die ukrainische Flüchtlinge geflohen sind. Die Partner

von GlobalGiving vor Ort leisten Hilfe für verängstigte und

vertriebene Gemeinden, indem sie Unterkünfte, Nahrungsmittel

sauberes Wasser, Zugang zu Bildung und mehr bereitstellen. 1.000.000 Global Empowerment Mission Will den von Naturkatastrophen Betroffenen im Leben

wieder Hoffnung und Möglichkeiten geben. Sie ist

derzeit vor Ort in Medyka, Polen, um kostenlose

Hilfe und Weiterreisen zu ermöglichen. 1.000.000 International Committee of the Red Cross Leistet humanitären Schutz und humanitäre Hilfe

für die Opfer von bewaffneten Konflikten und anderer Gewalt.

Das IKRK konzentriert sich auf die Instandsetzung der lebenswichtigen

Infrastruktur in der Ukraine, unterstützt Gesundheitseinrichtungen

mit Medikamenten und Ausrüstung und unterstützt Familien mit

Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln. 1.000.000 International Medical Corps Arbeitet direkt und in Partnerschaft mit Organisationen vor

Ort, um den Zugang zu medizinischen Diensten, Kinderschutz

, psychische Gesundheit und die psychosoziale Unterstützung

für die Menschen in den vom Krieg betroffenen Gebieten zu verbessern. 1.000.000 UNICEF Schützt und fördert die Rechte von Kindern auf der ganzen

Welt und arbeitet ununterbrochen an

lebensrettenden Programmen wie Gesundheits-, Hygiene- und

Notbildungsunterstützung für betroffene Kinder

und Familien in der Ukraine. 1.000.000 World Central Kitchen Liefert Mahlzeiten als Reaktion auf humanitäre, klimatische

und Gemeindekrisen. Ist an acht Grenzübergängen aufgestellt,

um Menschen in Not mit nahrhaften Mahlzeiten zu versorgen,

und unterstützt darüber hinaus lokale Restaurants,

die in fünf ukrainischen Städten Mahlzeiten zubereiten. 1.000.000 Catholic Relief Services (CRS) Arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um gefährdeten

Menschen dabei zu helfen, Notlagen zu überwinden, ihren Lebensunterhalt durch

Landwirtschaft zu verdienen und Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung

zu erhalten. Arbeitet mit Partnern vor Ort in der gesamten

Ukraine zusammen, um sichere Unterkünfte, warme Mahlzeiten, Transport

in sichere Gebiete und Heizmaterial zur Verfügung zu stellen. 750.000 Project CURE Leistet humanitäre Hilfe für die Menschen in der

Ukraine durch den Transport von Frachtcontainern mit medizinischer

Ausrüstung und medizinischem Material. 750.000 Project HOPE Verschickt aktiv wichtige Medikamente und medizinisches

Material an Flüchtlinge und aktivierte ein

Nothilfeteam, um sofortige medizinische und

humanitäre Hilfe zu leisten. 750.000 United Ukrainian American Relief Committee Stellt lebenswichtige medizinische Güter für Opfer bereit, versorgt

Verletzte und Flüchtlinge und versorgt die Betroffenen mit

Unterkünften und Nahrungsmitteln. Das UUARC arbeitet eng mit

UCCA, UWC, US Aid und der ukrainischen Botschaft bei der

Koordinierung der Hilfe zusammen. 750.000 Come Back Alive Hilft dem ukrainischen Militär, Freiwilligen und deren

Familien durch technische Unterstützung, insbesondere

mit Kameras und Nachtsichtgeräten. 300.000 Direct Relief Stellt medizinische Notfallmedizin-Kits und medizinische

Rucksäcke für die Triage-Versorgung von Flüchtlingen bereit, die von

Gewalt und Unruhen betroffen sind. 300.000 The Global Surgical and Medical Support Group (GSMSG) Leistet hochwertige medizinische Versorgung und Ausbildung für

Gemeinden in Konfliktgebieten, in extremen Umgebungen

und Katastrophengebieten auf der ganzen Welt. Medizinische

und chirurgische Teams der GSMSG können das gesamte

Versorgungspektrum abdecken, von der medizinischen Grundversorgung

bis hin zur modernen Neurochirurgie. 300.000 Kyiv School of Economics for Crisis Support Sammelt Spenden zur Unterstützung humanitärer Projekte von

Nichtregierungsorganisationen und Gemeindeverwaltungen in der Ukraine,

die gefährdeten Bevölkerungsgruppen und Menschen helfen, die nicht selbst

für ihre Sicherheit sorgen können. 300.000 National Bank of Ukraine Humanitarian Assistance Fund Spezielles Spenden-Konto, das vom Ministerium für Sozialpolitik

für die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Unterkünften,

Kleidung, Medizin, Grundnahrungsmitteln und finanzieller Hilfe für

Flüchtlinge und Bürger, die aufgrund eines militärischen

Konflikts vertrieben wurden, genutzt wird. 300.000 Saint Andrew Charity Foundation In der Ukraine ansässige Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Verbesserung

der sozialen Bedingungen und das Wohlergehen von Kindern, insbesondere

Waisenkindern, in der Bildung, Gesundheitsversorgung und bei Menschenrechten einsetzt. 300.000 SOS Children's Villages Schickt Soforthilfe, wichtige medizinische Hilfsgüter, gesunde Mahlzeiten

und sauberes Wasser, lebenswichtige psychotherapeutische Unterstützung und

hochwertige Bildungsressourcen für Kinder und Familien in der Ukraine. 300.000

