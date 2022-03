USD/JPY: Der ungleiche Kampf ist längst entschieden!

Ein Beitrag von Henrik Becker, vom 03.03.2022Wenn das hier vorgestellte Währungspaar etwas sehr gut kann, dann ist es an den Nerven zu zerren. Seit nunmehr über sieben Jahren befasst sich das ungleiche Paar mit der Ausbildung einer seitlich ausgerichteten Korrektur. Nichts ist so schlecht, dass nicht auch etwas Gutes daran zu finden ist. Das Positive an der zuvor erwähnten Konstellation ist, dass sich die Korrektur als Teil einer größeren Aufwärtsbewegung versteht, auch wenn "Elwave" (oberer Chart) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...