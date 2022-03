Der Industriekonzern Kulicke and Soffa Industries Inc. (ISIN: US5012421013, NYSE: KLIC) zahlt am 11. April 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 24. März 2022. Im Juni 2018 gab Kulicke and Soffa Industries den Start einer Dividendenzahlung bekannt. Aktuell werden 0,68 US-Dollar auf das ...

