Aktien: SMA Solar verfehlt Ziel - Aktie mit Gegenbewegung

Anzeige / Werbung Das Jahr 2021 ist für SMA Solar eines zum Vergessen: Der Solartechnikhersteller muss zweimal sein Ergebnisziel nach unten anpassen. Am Ende erreicht das Unternehmen es dennoch nicht. Das Solartechnikunternehmen SMA Solar hat ein Ergebnisproblem: 2021 musste der Konzern mehrfach sein Gewinnziel senken und verfehlte es dennoch. Der Grund dafür sei nun aber beseitigt, hieß es. Im laufenden Jahr rechnet SMA wieder mit einem deutlichen Ergebniszuwachs. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie SMA Solar mitteilte, betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2021 bei lediglich neun Millionen Euro. Nachdem das Unternehmen sein Ergebnisziel zweimal gesenkt hatte, wurden aber immer noch 20 Millionen bis 30 Millionen Euro angepeilt. Den Umsatz wies SMA mit 984 Millionen Euro. Ausschlaggebend für das schlechte Ergebnis ist laut SMA ein Servicevertrag für Photovoltaik-Kraftwerke gewesen. Dieser sei aber bereits gekündigt, hieß es. Für das neue Jahr peilt der Konzern beim operativen Ergebnis einen Zuwachs auf 10 Millionen bis 60 Millionen Euro an. Marktexperten waren allerdings bislang im Schnitt von 75 Millionen Euro ausgegangen. SMA Solar-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von SMA Solar befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, auch die 200-Tagelinie (rot) ist unterschritten worden. Das Jahrestief bei 25 Euro bildet die Unterstützung, ein leicht steigender MACD (Momentum) stützt den Titel im übergeordneten Abwärtstrend. Auf der Oberseite ist die 200-Tagelinie bei rund 40 Euro das nächste Kursziel, knapp darüber verläuft die Abwärtstrendlinie. Ein Test dieser Marken erscheint möglich. Enthaltene Werte: ES0143416115,DE000A0D6554,DK0010268606,DE000A0DJ6J9,US72919P2020

