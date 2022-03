DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Nach einem offenbar russischen Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine - das größte in Europa - fordert Großbritannien eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. In dem Atomkraftwerk war ein Feuer ausgebrochen, das mittlerweile gelöscht sein soll. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland "Nuklear-Terror" vor. Kein anderes Land der Welt habe jemals Atomanlagen beschossen, sagte er in der Nacht zum Freitag.

TAGESTHEMA II

Der Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt dürfte im Februar robust geblieben sein. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 440.000 zugenommen hat. Im Januar hatte der Zuwachs 467.000 betragen. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang auf 3,9 (Januar: 4,0) Prozent prognostiziert. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein Plus von 0,5 (0,7) Prozent gegenüber dem Vormonat. Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar könne bedeutsam für den Zinsentscheid in zwei Wochen sein, meinen die Experten der Dekabank. Dann dürfte die Leitzinswende eingeläutet werden. Aus geldpolitischer Sicht relevant sehen sie die Daten zum Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt, also Arbeitslosenquote und Partizipationsrate. Insgesamt dürfte der Arbeitsmarktbericht einen weiteren Anstieg des Auslastungsgrades andeuten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +440.000 gg Vm zuvor: +467.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,50% gg Vm zuvor: +0,73% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.342,25 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.966,50 -0,5% Nikkei-225 25.985,47 -2,2% Hang-Seng-Index 21.892,13 -2,6% Kospi 2.713,43 -1,2% Shanghai-Composite 3.446,00 -1,0% S&P/ASX 200 7.110,80 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Die Börsen folgen der schwächeren Vorgabe der Wall Street. Dabei haben sich die Einbußen im Handelsverlauf ausgeweitet. Zur allgemeinen Belastung durch den Krieg in der Ukraine kommt hinzu, dass im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja, dem größten Atomkraftwerk Europas, nach einem russischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen sein soll, das nach Behördenangaben mittlerweile gelöscht ist. Im südkoreanischen Seoul sprechen Marktteilnehmer auch von Inflationssorgen als Belastungsfaktor, nachdem sich die Teuerung um Februar auf 3,7 Prozent erhöhte und damit den fünften Monat in Folge die 3-Prozent-Marke übertraf. Das schüre Spekulationen über Zinserhöhungen. Während sich die Anleger von Risikopapieren trennen, sind sichere Häfen gesucht. Dazu gehören Anleihen, das Gold und am Devisenmarkt Währungen wie der Dollar, der Yen und der Franken. Der Dollar-Index verteuert sich weiter um 0,1 Prozent, der Euro fällt auf 1,1038 Dollar und damit auf neue Jahrestiefs.

US-NACHBÖRSE

Die Broadcom-Aktie reagierte mit einem Plus von 2,8 Prozent darauf, dass der US-Chiphersteller die Markterwartungen im ersten Geschäftsquartal mit einem Rekordergebnis übertraf. Dazu fiel der Ausblick auf das laufende Quartal optimistisch aus. Für Marvell Technology - das Unternehmen stellt Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiter-Produkte her - ging es dagegen trotz übertroffener Erwartungen um 2,2 Prozent nach unten. Auch Costco Wholesale schnitt mit Gewinn und Umsatz besser als erwartet ab. Aber auch bei der Aktie des Großhändlers war mit einem Minus von 2,9 Prozent eine negative Kursreaktion zu beobachten. Der Waffenhersteller Smith & Wesson verfehlte mit seinen Drittquartalszahlen die Konsensschätzungen. Nachbörslich wurde dies mit einem Kursminus von fast 20 Prozent quittiert. Gut kamen die zahlen des Bekleidungseinzelhändlers Gap (+8%) an. Gap konnte den Verlust im Berichtsquartal verringern und gab einen ermutigenden Ausblick ab. Veritone machten einen Satz um 8,8 Prozent nach oben. Das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen hatte in seinem vierten Quartal den Umsatz mehr als verdreifacht und wartete außerdem mit einem über den Erwartungen liegenden Ausblick auf. Sweetgreen sprangen sogar um 17 Prozent nach oben, nachdem die Schnellrestaurantkette mit einem 63-prozentigen Umsatzanstieg die Konsensschätzung deutlich geschlagen hatte. Duolingo - ein Anbieter von Plattformen zur Fremdsprachenerlernung - überzeugte mit Umsatz- und Kundenzuwachs. Trotz einer gleichzeitigen Ausweitung des Verlusts legte der Kurs um gut 10 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.794,66 -0,3% -96,69 -7,0% S&P-500 4.363,49 -0,5% -23,05 -8,5% Nasdaq-Comp. 13.537,94 -1,6% -214,08 -13,5% Nasdaq-100 14.035,21 -1,5% -208,48 -14,0% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,09 Mrd 1,13 Mrd Gewinner 1.384 2.440 Verlierer 1.919 908 Unverändert 175 138

Schwächer - Im Fokus standen weiter der Krieg in der Ukraine, wo rund 1 Millionen Menschen auf der Flucht sein sollen, und das Thema Inflation. Eine zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten brachte als einziges Ergebnis eine Verständigung über die Schaffung humanitärer Korridore, während Russland zugleich seine Angriffe fortsetzte. Russlands Präsident Putin drohte derweil in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Macron weitere Forderungenan. Zudem zeigte er sich sicher, seine Ziele im Ukraine-Krieg zu erreichen. Von Macron hieß es, in dem Gespräch habe es nichts gegeben, das beruhige. US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Mittwoch mit seinem Vorschlag einer nur kleinen Zinserhöhung um 25 Basispunkten noch für gute Stimmung gesorgt hatte, warnte derweil, dass der Krieg wahrscheinlich kurzfristig die Inflation ankurbeln werde. Daneben würden durch den Krieg die Probleme in der globalen Versorgungskette verschärft, was zu weiteren Inflationsproblemen führe.

Die Aktie des Elektronikeinzelhändlers Best Buy entzog sich mit einem Plus von 9,2 Prozent der negativen Tendenz. Das Unternehmen hatte im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Bilibili verloren 8,1 Prozent, nachdem der chinesische Anbieter von Videospielen einen überraschend hohen Verlust vermeldet und mit der Umsatzprognose leicht enttäuscht hatte. Ein enttäuschender Ausblick ließ den Kurs des Cloudsoftware-Anbieters Snowflake um rund 15 Prozent einbrechen. Der Datenplattformbetreiber Splunk (+6,0%) steigerte den Umsatz und wies einen geringeren Verlust als erwartet aus. Der Experte für Identitätsmanagemnt Okta (-8,1%) schnitt zwar ebenfalls besser als befürchtet ab, kündigte aber hohe Investitionen an, die das Ergebnis belasten dürften.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,53 +1,6 1,51 79,8 5 Jahre 1,74 -1,7 1,76 47,9 7 Jahre 1,82 -2,5 1,84 37,6 10 Jahre 1,85 -2,2 1,88 34,4 30 Jahre 2,24 -1,7 2,25 33,6

Trotz der Aussicht auf steigende Zinsen zur Eindämmung der Inflation gaben die Marktzinsen nach dem massiven Anstieg am Vortag wieder nach, weil die Anleger angesichts der Lage in der Ukraine sicheren Häfen wie Anleihen den Vorzug gaben. Die Zehnjahresrendite sank um knapp 3 Basispunkte auf 1,85 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:06 % YTD EUR/USD 1,1026 -0,4% 1,1066 1,1093 -3,0% EUR/JPY 127,36 -0,3% 127,78 128,41 -2,7% EUR/GBP 0,8266 -0,3% 0,8292 0,8284 -1,6% GBP/USD 1,3340 -0,0% 1,3345 1,3391 -1,4% USD/JPY 115,51 +0,0% 115,47 115,75 +0,4% USD/KRW 1.214,40 +0,6% 1.206,99 1.206,67 +2,2% USD/CNY 6,3190 -0,0% 6,3202 6,3193 -0,6% USD/CNH 6,3232 +0,0% 6,3226 6,3235 -0,5% USD/HKD 7,8156 -0,0% 7,8159 7,8139 +0,3% AUD/USD 0,7352 +0,3% 0,7326 0,7315 +1,3% NZD/USD 0,6818 +0,3% 0,6797 0,6785 -0,1% Bitcoin BTC/USD 41.385,68 -2,7% 42.516,76 43.511,62 -10,5%

Der Dollar zog kräftig an, der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Auch der Franken und der Yen profitierten wieder von ihrem Ruf als sichere Häfen, beide konnten sich zum Dollar behaupten. Der Euro war zuletzt mit 1,1064 Dollar so billig wie zuletzt im Mai 2020. Nach Ansicht der Commerzbank preiste der Markt beim Euro wegen des Krieges Erwartungen an künftige Zinserhöhungen etwas aus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,58 107,67 +0,8% 0,91 +45,8% Brent/ICE 110,87 110,46 +0,4% 0,41 +30,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 04, 2022 01:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.